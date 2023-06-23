ماكرون يشير إلى "إجماع تام" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إجماع تام" من أجل "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي ليصبح "أكثر فاعلية وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم"، وذلك في ختام قمة باريس التي جمعت على مدى يومين نحو أربعين رئيس دولة وحكومة.



وشدد ماكرون عل أنه يجب أن نباشر العمل منذ الآن"، معلنا عقد "اجتماع متابعة" في باريس بعد سنتين حول هذا "الإجماع الجديد" من أجل امتلاك أسلحة مالية أفضل لمكافحة الفقر والاحترار المناخي.