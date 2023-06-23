الشركة المشغِلة لغواصةِ التيتانيك: انفجارٍ داخليٍّ كارثيٍ أودى برُكابِها الخمسة

انتهَت أعمالُ البحثِ عن الغواصةِ السياحية في شمال المحيط الأطلسي قربَ حطامِ تايتانيك، بإعلانِ الشركة المشغِلة تعرضَها إلى انفجارٍ داخليٍّ كارثيٍ أودى برُكابِها الخمسة.



كذلك أكد خَفْرُ السواحلِ الأميركيّ أن حطامَ الغواصة يُظهِرُ تعرضَها لانفجارٍ داخلي.



وتمكنّ خَفْرُ السواحلِ من تحديدِ موقعِ الحُطام, بواسطةِ مركبةٍ يَتِمُ التحكمُ فيها عن بُعدِ بالقربِ من تايتانيك.



والغواصةُ باشرَت رحلتَها الأحد وكان من المقرر أن تعودَ إلى سطح البحر بعدَ سبعِ ساعات, الا ان الاتصالَ فُقِدَ بها بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.



ومنذ بَدءِ عملياتِ البحث، كُشِفَت تفاصيلُ تدينُ الشركة المشغِلة، مع اتهاماتٍ بالإهمال على صعيدِ سلامة الغواصة.