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بايدن يعتزم توقيع مرسوم يوسع إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل

أخبار دولية
2023-06-23 | 09:42
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بايدن يعتزم توقيع مرسوم يوسع إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل
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بايدن يعتزم توقيع مرسوم يوسع إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل

بايدن يعتزم توقيع مرسوم يوسع إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل

يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما رئاسيا يهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، على ما أعلن البيت الأبيض بعد عام على إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض.

وألغت المحكمة العليا العام الماضي حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.
  
وفي اليوم نفسه، حظرت عدة ولايات محافظة الإجهاض، مرغمة العيادات التي كانت تجريه على الإغلاق على وجه السرعة أو الانتقال إلى مناطق تتيح لها مواصلة العمل.
  
وسيضمن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر الجمعة، للنساء اللواتي يحظين بتأمين بموجب "قانون الرعاية الميسّرة الكلفة" المعروف باسم "أوباماكير"، الحصول على كل وسائل منع الحمل التي صادقت عليها الوكالة الفدرالية للأدوية. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "العام الماضي حرمت النساء من العناية الطبية الأساسية للحفاظ على صحتهن وحتى إنقاذ حياتهن".
  
وتابع "الرئيس بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس ينضمان إلى غالبية الأميركيين الذين يؤمنون بأن الحق في الاختيار جوهري، والذين رفعوا صوتهم في كل مناسبة منذ قرار المحكمة العليا". وهو أول مرسوم رئاسي يصدره بايدن بهدف حماية الحق في وسائل منع الحمل وتوسيع إمكانية الحصول عليها.

وحظرت حوالى عشرين ولاية معظمها في الجنوب وفي الوسط الغربي الإجهاض أو فرضت قيودا شديدة عليه، فيما اتخذت ولايات أخرى معظمها ساحلية تدابير لحمايته.

وأظهرت دراسة أجرتها جمعية التخطيط العائلي أن متوسط عدد عمليات الإجهاض الشهرية في كامل أنحاء الولايات المتحدة بلغ 79031 عملية بين تموز 2022 وآذار 2023، أي أقل بـ3% منه في نيسان وأيار 2022 حين بلغ هذا المتوسط 81730 عملية إجهاض في الشهر.
  

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