هولندا ستغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا في تشرين الأول

أعلن مسؤول هولندي أن بلاده ستوقف الإنتاج في أكبر حقل للغاز في أوروبا في تشرين الأول بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به لسنوات لزلازل تزداد شدتها.



ونقلت وكالة الانباء الهولندية (ايه.ان.بي) عن نائب وزير التعدين هانز فيلبريف قوله: "نحن فعلا نغلق صمامات" حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال هولندا.