موسكو: الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا "خارج الخدمة" بعدما استهدفته كييف

أعلن مسؤول روسي أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلّها القوات الروسية جزئياً أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كيي.



وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة في الجزء المحتل من منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي "لسوء الحظ ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية...خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، فإنّ الجسر خارج الخدمة المرورية".