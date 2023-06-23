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الجيش الروسي ينفي قصف معسكرات لمجموعة فاغنر

أخبار دولية
2023-06-23 | 15:19
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الجيش الروسي ينفي قصف معسكرات لمجموعة فاغنر
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الجيش الروسي ينفي قصف معسكرات لمجموعة فاغنر

أكّد الجيش الروسي الجمعة أنّه لم يقصف مواقع لمجموعة فاغنر، نافياً بذلك اتّهامات وجّهها لتوّه قائد المجموعة يفغيني بريغوجين إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو وأخرجت إلى العلن حجم التوتّرات العميقة في صفوف قوات الكرملين في أوكرانيا.
 
     
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها ي. بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة 'شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر' شبه العسكرية، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازاً".

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