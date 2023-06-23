قائد فاغنر: لسنا بصدد تنفيذ "انقلاب" بل "مسيرة من أجل العدالة"

نفى قائد مجموعة "فاغنر" الجمعة أن يكون بصدد تنفيذ "انقلاب عسكري"، مؤكّداً أنّه يريد قيادة "مسيرة من أجل العدالة" بعد أن دعا إلى تمرّد مسلّح ضد هيئة الأركان الروسية التي اتّهمها بقصف معسكرات لمجموعته.





وقال يفغيني بريغوين في رسالة صوتية بثها مكتبه الإعلامي "هذا ليس انقلاباً عسكرياً، بل مسيرة من أجل العدالة. ما نفعله ليس لإعاقة القوات المسلحة".