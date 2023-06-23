فتح تحقيق بتهمة الإرهاب بحق 75 شخصا في فيتنام على خلفية هجوم مسلح

أعلنت وزارة الأمن العام في فيتنام الجمعة فتح تحقيق بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية بحق 75 شخصا بعد الهجمات المسلحة التي استهدفت مقرات شرطة في وسط البلاد وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.





في 11 حزيران، أطلق مسلحون يركبون دراجات نارية الرصاص على مقرات اللجنة الشعبية والشرطة في بلديتي إيا تيو وإيا كتور في منطقة كو كوين في مقاطعة داك.





قُتل في الهجمات أربعة من رجال الشرطة ومسؤولان محليان وثلاثة مدنيين.