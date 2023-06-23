الناخبون في مالي وافقوا على مشروع الدستور الجديد بغالبية 97%



أعلنت السلطات الانتخابية في مالي الجمعة أنّ الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم على استفتاء أجري قبل أسبوع وبلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 40%.





وقالت مفوضية الانتخابات إنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 39.5% من الناخبين صوّت 97% بنعم.





ويعتبر المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 مشروع الدستور هذا حجر الزاوية في إعادة تأسيس السلطة في البلاد.