الكرملين: بوتين "مطّلع" على مزاعم بريغوجين وجارٍ اتّخاذ "الإجراءات اللازمة"

أعلنت موسكو أنّه "تمّ إطلاع" الرئيس فلاديمير بوتين على مزاعم قائد مجموعة "فاغنر" الذي اتّهم الجمعة الجيش الروسي بشنّ قصف صاروخي على مواقع خلفية لعناصره في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، مؤكّدة أنّ "الإجراءات اللازمة" يتمّ اتّخاذها حالياً.





وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إنّه "تمّ إطلاع الرئيس بوتين على كلّ الأحداث المحيطة (بقائد فاغنر يفغيني) بريغوجين. يجري حالياً اتّخاذ الإجراءات اللازمة".