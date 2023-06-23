الدنمارك توجه تهما لرجل بمهاجمة سفيرة ايران

وجه الادعاء الدنماركي تهما ضد رجل إيراني حاول مهاجمة سفيرة إيران بسكين في السفارة في كوبنهاغن.





وقال المدعون الجمعة إن التهم حول الهجوم في سفارة "اجنبية" غير محددة، لكن أكد مصدر مطلع على القضية أنها كانت السفارة الإيرانية.





جرى الرجل باتجاه السفيرة الإيرانية أفسانه نديبور "بنية طعنها"، بحسب ما اعلنت الشرطة الدنماركية بعد الحادث الذي وقع في 7 من تشرين الاول 2022.

