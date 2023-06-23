روسيا تدعو أذربيجان لفتح ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ

طلبت روسيا الجمعة من أذربيجان فتح ممر يربط أرمينيا بجيب ناغورني قره باغ الانفصالي، بعد تسجيل شحّ جديد في الإمدادات بالمنطقة المتنازع عليها في القوقاز.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ندعو باكو إلى إلغاء حظر حركة المرور تماما على ممر لاتشين" الحيوي الرابط بين أرمينيا وناغورني قره باغ.وأضافت في بيان أن الإغلاق أدى إلى "زيادة التوترات" وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان برعاية موسكو.