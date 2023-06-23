المغرب يرجئ "قمّة النقب" بسبب العنف في الأراضي الفلسطينية

أعلنت الرباط الجمعة أنّ الدورة الثانية لقمّة النقب التي تجمع بين إسرائيل ودول عربية طبّعت علاقاتها مع الدولة العبرية والولايات المتّحدة والتي كان مقرّراً أن يستضيفها المغرب هذا الصيف أرجئت إلى الخريف بسبب تزايد وتيرة أعمال العنف في الضفّة الغربية المحتلّة.





وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إنّ المغرب كان قد اقترح استضافة القمّة و"كانت محاولات لعقدها خلال الصيف".





وكانت الدولة العبرية استضافت الدورة الأولى من هذه القمّة العام الماضي وقد شارك فيها يومها وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والولايات المتّحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.