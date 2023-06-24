بريغوجين يؤكد أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف الروسية ويسيطر على مواقع عسكرية

بريغوجين يؤكد أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف الروسية ويسيطر على مواقع عسكرية



أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين صباح السبت أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.



وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا" (4,30 ت غ)، مضيفا أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.