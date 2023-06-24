رئيس بلدية موسكو: ثمة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة

أعلن رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ ثمّة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة، عقب إعلان قائد مجموعة فاغنر تمردا على قيادة الجيش الروسي.وكتب سوبيانين على تلغرام أنه في ضوء "المعلومات التي وصلتنا، ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية".