قائد فاغنر يقول إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت"

أكّد قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدّون للموت" من أجل "الوطن الأم" و"تحرير الشعب الروسي" من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه.وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية جديدة على تلغرام "نحن جميعا على استعداد للموت، جميعنا الـ25 ألفا... لأننا نموت من أجل الوطن، نموت من أجل الشعب الروسي الذي يجب تحريره من أولئك الذين يقصفون السكان المدنيين".