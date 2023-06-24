منطقة ليبيتسك الروسية تعلن "تعزيز الإجراءات الأمنية" عقب تمرد فاغنر

أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية الواقعة على بُعد 420 كيلومترا جنوبي موسكو مساء السبت "تعزيز الإجراءات الأمنيّة" عقب إعلان مجموعة فاغنر تمردا مسلحا.وكتب إيغور أرتاموف على تلغرام "سيتمّ إيلاء اهتمام خاصّ (بحماية) البنية التحتيّة الحيويّة"، داعيا السكّان إلى "التزام الهدوء" والامتناع عن السفر جنوبا نحو المناطق الروسيّة الحدوديّة مع أوكرانيا.أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية الواقعة على بُعد 420 كيلومترا جنوبي موسكو مساء السبت "تعزيز الإجراءات الأمنيّة" عقب إعلان مجموعة فاغنر تمردا مسلحا.وكتب إيغور أرتاموف على تلغرام "سيتمّ إيلاء اهتمام خاصّ (بحماية) البنية التحتيّة الحيويّة"، داعيا السكّان إلى "التزام الهدوء" والامتناع عن السفر جنوبا نحو المناطق الروسيّة الحدوديّة مع أوكرانيا.منطقة ليبيتسك الروسية تعلن "تعزيز الإجراءات الأمنية" عقب تمرد فاغنرمنطقة ليبيتسك الروسية تعلن "تعزيز الإجراءات الأمنية" عقب تمرد فاغنر