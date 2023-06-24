الكرملين: المدعي العام الروسي أبلغ بوتين بفتح تحقيق حول محاولة "تمرد مسلح"

أعلن الكرملين أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن "تمرد مسلح" فُتِح إثر انتفاضة مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ"فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح".