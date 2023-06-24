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فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو
أخبار دولية
2023-06-24 | 02:31
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فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو
فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو
فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" في موسكو ومنطقتها في الوقت الذي تشهد روسيا تمرّد مجموعة فاغنر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية "من أجل منع هجمات محتملة" فرض هذا النظام أيضا في منطقة فورونيج الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. ويعزز هذا الإجراء صلاحيات الأجهزة الأمنية ويسمح لها بالحد من الحركة.
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