مساعد للرئيس الأوكراني: "إنها مجرد البداية في روسيا"

مساعد للرئيس الأوكراني: "إنها مجرد البداية في روسيا"

رأت كييف السبت أن ما يحدث في روسيا هو "مجرد البداية" مع إعلان مجموعة فاغنر العسكرية تمردًا على القيادة العسكرية الروسية، بعد 16 شهرًا من غزو الكرملين لأوكرانيا.



وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر: "إنها مجرد البداية في روسيا. الإنقسام بين النخب واضح جدًا. الإدعاء بأنه تمت تسوية كل شيء لن ينجح".