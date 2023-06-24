الجيش الروسي ينفّذ "عمليات قتالية" في منطقة فورونيج للتصدي لتمرد مجموعة فاغنر

اعلن حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا السبت أن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية في البلاد.وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية".