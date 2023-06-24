أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ بشدة" باتهامه مقاتليه "بالخيانة" مؤكدا أن قواته "لن تستسلم".وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي أنه "في ما يتعلق "بخيانة الوطن" أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون". وأضاف "لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان". وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.