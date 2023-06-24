زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.



وصرح في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا"، مؤكدا أن "أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين".









