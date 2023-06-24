حريق في مستودع وقود في مدينة فورونيج الروسية

أعلنت السلطات الروسية أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في مدينة فورونيج عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه حيث أُبلغ عن وجود مجموعة فاغنر.وقال الحاكم المحلي ألكسندر غوسيف "هناك أكثر من مئة إطفائي و30 عربة في الموقع. وبحسب المعلومات الأولية، لم يقع ضحايا". ولم يحدد أسباب الحريق، لكن وسائل إعلام نشرت فيديو يظهر مروحية عسكرية في المنطقة قبل الانفجار. وتقع مدينة فورونيج على مسافة نحو 550 كيلومترا جنوب موسكو.