القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيًا فتح النار على معبر قلنديا

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيًا فتح النار على معبر قلنديا

قتلت القوات الإسرائيلية السبت فلسطينيًا أطلق النار على نقطة تفتيش شمال القدس وتسبب بإصابة حارس بجروح طفيفة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فيما تبنت كتائب شهداء الأقصى الهجوم.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المسلح فتح النار في معبر قلنديا على رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتله في الموقع.



ويعد معبر قلنديا البوابة الرئيسية التي يستخدمها الفلسطينيون بين القدس الشرقية ورام الله مقر القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.



وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء إلى أن القتيل هو الشاب إسحق العجلوني البالغ من العمر 18 عامًا وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس.