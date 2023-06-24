تعليق الملاحة في نهر موسكفا الروسي موقتا

نقلت وكالة أنباء "تاس الرسمية الروسية" عن السلطات في موسكو قولها إنه تم تعليق الملاحة في نهر موسكفا، الذي يمر عبر العاصمة الروسية، وذلك بصورة موقتة اليوم السبت، وسط تمرد قامت به مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة".



وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في بيان منفصل أنه "ليست هناك قيود على حركة السيارات والشاحنات من المدينة وإليها، وتم تشديد إجراءات التفتيش الأمني".