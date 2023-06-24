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بريغوجين يؤكد أن السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف تمت "من دون إطلاق رصاصة واحدة"

بريغوجين يؤكد أن السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف تمت "من دون إطلاق رصاصة واحدة"

أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين السبت أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف في جنوب روسيا من دون إطلاق نار، وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.



وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين "بالخيانة": "لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة".



وأضاف: "دخلنا روستوف وبدون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام للجيش".