رئيس وزراء اسكتلندا: قضية الإستقلال ستكون محور الإنتخابات المقبلة

رئيس وزراء اسكتلندا: قضية الإستقلال ستكون محور الإنتخابات المقبلة

حاول الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يرأسه رئيس الوزراء حمزة يوسف، السبت إحياء الدعم للإستقلال عن بريطانيا وإنعاش حزبه الذي يواجه ضغوطًا بسبب قضايا تمس إدارة شؤونه المالية.



وفي خطاب ألقاه في مدينة داندي (شرق) خلال مؤتمر مخصص للإستقلال وهو أول تجمع كبير لأعضاء حزبه منذ تسلمه الرئاسة في آذار، وعد حمزة يوسف (38 عامًا) في حال فوز حزبه في الإنتخابات العامة المقبلة بأن يسعى إلى التفاوض مع لندن لنقل السلطة إلى اسكتلندا.



وقال: "إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في هذه الإنتخابات، يكون الشعب قد قال كلمته".



ومن المتوقع أن تجري الإنتخابات العامة بحلول نهاية العام المقبل.

