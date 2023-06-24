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إردوغان قدّم لبوتين "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد

أخبار دولية
2023-06-24 | 08:59
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إردوغان قدّم لبوتين &quot;دعمه الكامل&quot; في مواجهة التمرد
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إردوغان قدّم لبوتين "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى من نظيره التركي رجب طيب إردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.
 
وأكد مقر الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين أطلع إردوغان على الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح، مشيرا الى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة من بوتين.

أخبار دولية

إردوغان

بوتين

روسيا

فاغنر

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