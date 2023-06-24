الخارجية الأميركية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا

الخارجية الأميركية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن السبت أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.



وكتب بلينكن عبر تويتر: "تحدثت اليوم إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".