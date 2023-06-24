الرئيس الشيشاني يرسل وحدات إلى "مناطق التوتر" في روسيا في إطار تمرد فاغنر

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، إرسال وحدات من بلاده الى "مناطق التوتر" في روسيا بعد التمرد المسلّح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.



وأكد قديروف أن "مقاتلين من وزارة الدفاع والحرس الوطني لجمهورية الشيشان غادروا الى مناطق التوتر، مشددل على أنه يجب إنهاء التمرد، و"في حال كانت إجراءات قاسية مطلوبة، فنحن مستعدون لذلك".