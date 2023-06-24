في مدينة روستوف الروسية... فاغنر تنشر دبابات ومتمرّدين مسلّحين (فيديو)

يكسر صوت صافرات سيارات الإسعاف وعربات الشرطة الصمت الذي يخيّم على مدينة روستوف-نا-دونو، الموقع الاستراتيجي للقيادة الروسية لإدارة عملياتها في أوكرانيا والذي قالت مجموعة فاغنر العسكرية المتمرّدة إنّها سيطرت على مراكز رئيسية فيه.



وفي تقاطع رئيسي في وسط المدينة، يمكن رؤية عربة مدرّعة مزوّدة بمدفع رشّاش وعشرات من الرجال يرتدون زياً عسكرياً ويضعون شارات فضيّة، حسبما أفاد صحافيون في المدينة.



وأوضحت المصادر ذاتها أنّ ناقلات جند مدرّعة ودبّابات كانت متوقّفة في أجزاء أخرى من وسط المدينة، خصوصاً خارج متجر ألعاب وسيرك.



وروستوف التي تأسّست في القرن الثامن عشر هي مدينة ساحلية تقع على بُعد مئة كيلومتر من الحدود الأوكرانية، كما أنّها مركز للقيادة العسكرية الجنوبية لروسيا.



وعلى عكس المدن الروسية الكبرى الأخرى البعيدة عن الخطوط الأمامية، فإنّ روستوف التي يزيد عدد سكانها قليلاً عن مليون نسمة عانت من تداعيات الصراع في أوكرانيا المجاورة.