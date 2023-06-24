مقاتلو فاغنر في منطقة على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب موسكو

أعلنت سلطات ليبيتسك أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب موسكو، وهو ما يؤكّد تقدمّ هؤلاء المتمرّدين نحو العاصمة الروسية.



وأكد حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام أنّ عناصر فاغنر "يتحرّكون على أراضي منطقة ليبيتسك".



واشار إلى أنّ "وكالات تطبيق القانون والسلطات ... تتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكّان. الوضع تحت السيطرة".