إردوغان يعرض المساعدة لإيجاد "حل سلمي" في روسيا

إردوغان يعرض المساعدة لإيجاد "حل سلمي" في روسيا



دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين السبت الى تحكيم المنطق في روسيا بعد التمرد المسلّح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية، مبديا استعداده للعمل على إيجاد "حل سلمي" للأزمة.



وأورد بيان للرئاسة التركية أن إردوغان "شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق"، وأنه "قال إننا، كتركيا، على استعداد للقيام بدورنا من أجل إيجاد حلّ سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت ممكن".