أربعة موقوفين في الصين على خلفية انفجار أودى بحياة العشرات

أوقفت الشرطة في الصين أربعة أشخاص على خلفية شبهات بإهمال تسبّب بانفجار نجم عن تسرّب للغاز داخل مطعم وأودى بالعشرات، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.



وقُتل 31 شخصاً على الأقلّ في الانفجار الذي وقع في مدينة ينتشوان (شمال غرب) الأربعاء، عشية مهرجان قوارب التنين الذي يمتدّ ثلاثة أيام ويشكّل فرصة لكثيرين للخروج ولقاء الأصدقاء.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) بأنّ الشرطة أوقفت أربعة أشخاص هم صاحب المطعم ومديره إضافة إلى اثنين من المساهمين فيه.



وأشارت إلى أنّ توقيفهم جاء للاشتباه بـ"تسبّبهم بحادث خطر من خلال الإهمال"، وأنّ تحقيقاً جنائياً فتح في الحادث.



وأضافت أنّ مكتب الأمن المحلّي جمّد أصول تسعة أشخاص من بينهم الموقوفون.



وكان الرئيس شي جينبينغ طلب "بذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".