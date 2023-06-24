بايدن بحث هاتفياً مع قادة دول غربية الأزمة الروسية

بحث الرئيس الاميركي جو بايدن هاتفياً مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطوّرات الأزمة في روسيا بحسب البيت الابيض، حيث تشنّ مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرّداً مسلّحاً.



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا "الوضع في روسيا" و"أكّدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا".