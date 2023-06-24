زيلينسكي: بوتين "خائف للغاية" من تمرّد مجموعة فاغنر

زيلينسكي: بوتين "خائف للغاية" من تمرّد مجموعة فاغنر



اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خائف للغاية" من تمرّد مجموعة فاغنر و"ربّما يختبئ في مكان ما" خارج موسكو.



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "من الواضح أنّ رجل الكرملين خائف للغاية وربّما يختبئ في مكان ما. أنا متأكّد من أنّه لم يعد في موسكو"، مضيفا أنّ الرئيس الروسي "خلق بنفسه هذا التهديد".



واعتبر الرئيس الأوكراني أنّ "العالم رأى اليوم أنّ القيادة الروسية ليست لها سيطرة على أيّ شيء. لا شيء على الإطلاق. إنّها فوضى تامة".