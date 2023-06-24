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قائد قوات فاغنر يعلن إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد
أخبار دولية
2023-06-24 | 13:37
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قائد قوات فاغنر يعلن إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد
أعلن قائد قوات فاغنر في رسالة صوتية إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد.
وجاء هذا الإعلان مع تحرك بيلاروسيا على خط الوساطة بين قيادة فاغنر وموسكو.
وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنّ رئيس مجموعة فاغنر أبلغه موافقته على وقف تحرّكات مقاتليه وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع.
أخبار دولية
فاغنر
روسيا
بيلاروسيا
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