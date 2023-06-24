الكرملين: قائد فاغنر سيذهب إلى بيلاروس والدعوى المرفوعة ضده سيتمّ إسقاطها

الكرملين: قائد فاغنر سيذهب إلى بيلاروس والدعوى المرفوعة ضده سيتمّ إسقاطها



أعلن الكرملين أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروس والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها.



وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إفادة صحافية "سيتمّ إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه. وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروس"، مضيفاً أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرّد المسلّح" لن تتمّ مقاضاتهم.



وأشار الكرملين الى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ممتنّ" للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على وساطته مع رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لوقف تمرّدها.



وقال المتحدّث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف للصحافيين "نحن ممتنّون لرئيس بيلاروس على جهوده"، مشيداً "بتسوية من دون مزيد من الخسائر" ومشيراً إلى أنّ "المحادثة المسائية بين الرئيسين كانت طويلة جدّاً".



وأكد الكرملين أن التمرّد "الفاشل" الذي نفّذته مجموعة فاغنر لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.



وقال بيسكوف إنّه "من غير الوارد" أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضدّ كييف، مضيفاً أنّ "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضادّ".



