الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذل بوتين"

الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذل بوتين"



اعتبرت الرئاسة الأوكرانية السبت أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض.



وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".