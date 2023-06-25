مقاتلو فاغنر غادروا روستوف

غادر مقاتلو مجموعة فاغنر مدينة روستوف (جنوب غرب) حسبما أعلن الحاكم الإقليمي الأحد، بعد أن كانوا سيطروا السبت مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.



وقال فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام إن "رتل مجموعة فاغنر غادر روستوف وتوجه نحو معسكراته"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.