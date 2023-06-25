قتيلان وثلاثة مفقودين جراء فيضانات في تشيلي

فيضانات تجتاح تشيلي

قضى شخصان وفُقد ثلاثة آخرون إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي حسبما أعلن الرئيس غابرييل بوريك السبت.



وقال بوريك: "للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار (...) وفُقد ثلاثة".



وكشف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.



ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.



وبعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاغانتي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة سانتياغو (وسط)، أعلن مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع "حساس جدا" في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة.



وأعلنت الحكومة حال الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو (شمال غرب سانتياغو) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.



وبدأت الأمطار الغزيرة الخميس وتركزت في المناطق الجبلية وسفوح التلال ما سبب زيادة سريعة في تدفق الأنهار.