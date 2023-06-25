مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا



أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا أن عناصر مجموعة فاغنر ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى الى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.



وقال الحاكم ألكسندر غوسيف إن "تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء الأمر يتمّ بشكل طبيعي ومن دون حوادث"، مشيرا الى أن القيود التي تمّ فرضها السبت على حركة التنقل سترفع ما إن يتم "حل الوضع بشكل نهائي".