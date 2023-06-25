وزير الخارجية الصيني يبحث مع دبلوماسي روسي رفيع "القضايا ذات الاهتمام المشترك"

التقى وزير الخارجية الصينية تشين غانغ نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو في بكين الأحد، بحسب ما أعلنت الصين، في أول اجتماع علني لدبلوماسيي البلدين منذ التمرد المسلح الذي أطلقته فاغنر ضد القيادة العسكرية في موسكو.



وقالت الخارجية الصينية في بيان إن "وزير الخارجية تشين غانغ التقى نائب وزير الخارجية الروسية رودنكو في بكين وتبادل وجهات النظر معه بشأن العلاقات الصينية الروسية"، مشيرة الى أنهما ناقشا أيضا "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".