الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا

أخبار دولية
2023-06-25 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا

انسحب عناصر فاغنر من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد، غداة الاتفاق الذي أنهى التمرد المسلّح لهذه المجموعة على القيادة العسكرية الروسية.
     
وأفادت السلطات المحلية بأن "وحدات فاغنر التي انتشرت السبت في منطقة ليبيتسك غادرتها الآن".

أخبار دولية

فاغنر

ليبيتسك

روسيا

LBCI التالي
بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟
وزير الخارجية الصيني يبحث مع دبلوماسي روسي رفيع "القضايا ذات الاهتمام المشترك"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:43

مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

LBCI
خبر عاجل
04:17

أ.ف.ب: مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

LBCI
آخر الأخبار
15:18

حاكم ليبيتسك يعلن بدء رفع الإجراءات الأمنية في منطقته بعد وقف فاغنر تقدمها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

روسيا ومجموعة فاغنر.. كيف انقلب السحر على الساحر؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:22

بكين أعربت عن "دعمها" لموسكو خلال تمرد حركة فاغنر بحسب الخارجية الروسية

LBCI
أخبار دولية
08:13

11 قتيلا في غارات روسية على شمال غرب سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟

LBCI
أخبار دولية
04:44

وزير الخارجية الصيني يبحث مع دبلوماسي روسي رفيع "القضايا ذات الاهتمام المشترك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-06-11

جيني إسبر في المجهول :"أفتقد للأمان في حياتي"... وهذا ما كشفته عن حجم وديعتها في المصارف اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-23

التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة بالمحلة

LBCI
أخبار دولية
16:48

بوتين بعد تراجع فاغنر يشكر لوكاشينكو على "العمل الذي قام به"

LBCI
آخر الأخبار
17:34

مقاتلو فاغنر غادروا روستوف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟

LBCI
أخبار لبنان
08:03

حسين الحاج حسن: الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
07:59

العبسي ترأس قداسا لمناسبة اختتام اليوبيل الذهبي لكاريتاس: لا نستطيع أن نتيح للعصبية والتحزب والفئوية أن تتسرب إلينا وتسيطر على تفكيرنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

المؤتمر العام للحزب التقدمي الاشتراكي لإنتخاب رئيس ومجلس قيادة جديد... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:27

الراعي: لبنان يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية

LBCI
رياضة
14:08

عشية ختام الاولمبياد الخاص بأصحاب الهمم نتائج لبنانية مميزة

LBCI
رياضة
14:05

ماذا قالا مدير ومدرب منتخب لبنان تحت الـ١٩ عاماً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

أهلا بهالطلة من حمانا بلدة الكرز!

LBCI
رياضة
14:02

ابرز ردود فعل نجوم منتخب لبنان بعد المباراة مع سلوفينيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:37

عند باب الكنيسة: تحولت من عروس إلى أرملة في أقل من ساعة... قصة حب نهايتها مأساوية!

LBCI
منوعات
12:10

برصاصة في الظهر... إبن العامين قتل والدته الحامل!

LBCI
أخبار دولية
13:37

قائد قوات فاغنر يعلن إعادة مقاتليه الى قواعدهم حقناً للدماء في البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زحمة وموسيقى في قاعة المغادرة في مطار بيروت.. ما القصّة؟

LBCI
خبر عاجل
04:17

أ.ف.ب: مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

LBCI
رياضة
14:02

ابرز ردود فعل نجوم منتخب لبنان بعد المباراة مع سلوفينيا

LBCI
فنّ
07:28

غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

روسيا ومجموعة فاغنر.. كيف انقلب السحر على الساحر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More