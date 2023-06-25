عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا

انسحب عناصر فاغنر من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد، غداة الاتفاق الذي أنهى التمرد المسلّح لهذه المجموعة على القيادة العسكرية الروسية.



وأفادت السلطات المحلية بأن "وحدات فاغنر التي انتشرت السبت في منطقة ليبيتسك غادرتها الآن".