بلينكن: الأزمة في روسيا تكشف وجود "تصدّعات حقيقية" في سلطة بوتين

بلينكن يعتبر أنّ الأزمة في روسيا تكشف وجود "تصدّعات حقيقية" في سلطة بوتين



اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأكّد بلينكن في تصريحات لشبكة "سي بي اس" الأميركية أن تمرّد قائد فاغنر "شكّل تحديا مباشرا لسلطة بوتين" وتابع "يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية".