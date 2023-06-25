العاهل الأردني يدعو إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يستقبل باربرا ليف

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله في عمّان مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف، إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.



وأكد الملك عبد الله على "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية".



شدّد الملك، وفق البيان، على ضرورة "إيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".