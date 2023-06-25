نزار العلولا مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي

عُيّن بأمر ملكي سعودي، المستشار نزار العلولا مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.



كما عُين هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.