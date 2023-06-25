قتيل وتسعة جرحى في حادث أفعوانية بمدينة للملاهي في السويد

كيف حصل الحادث؟

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح في حادث خروج عربة قطار عن سكّتها في أفعوانية بمدينة للملاهي في ستوكهولم، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية وإدارة المتنزّه الترفيهي.



من جهته قال يان إريكسون، رئيس شركة "غرونا لوند" خلال مؤتمر صحافي إنّ تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى، من بينهم أطفال.



وأضاف "هذا يوم حزين"، مشيراً إلى أنّ الحديقة الترفيهية التي افتُتحت قبل 140 عاماً ستغلق لمدة سبعة أيّام على الأقل.



ووقع الحادث قرابة الساعة 11.30 (09.30 ت غ) على أفعوانية تدعى "جيت لاين" كان على متنها 14 شخصاً، وقد خرجت خلاله عربة عن سكّة القطار.



وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.



وبحسب المتحدّثة باسم الشرطة هيلينا بوستروم فإنّ الإصابات نجمت عن سقوط الركاب من أعلى الأفعوانية.



وأكّدت مراسلة تلفزيونية صودف وجودها في المكان أنّ عربة القطار سقطت من أعلى الأفعوانية وعلى متنها عدد من الركاب.

