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ماكرون: تمرّد بريغوجين يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي

أخبار دولية
2023-06-25 | 13:48
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ماكرون: تمرّد بريغوجين يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي
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ماكرون: تمرّد بريغوجين يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ تمرّد قائد مجموعة "فاغنر" المسلّحة يفغيني بريغوجين "يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي، وهشاشة جيوشه وقواته الرديفة".
 
وغداة تمرّد بريغوجين الذي تمّ إحباطه، قال ماكرون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا بروفانس" اليومية الفرنسية إنه تابع الأحداث ساعة بساعة، وتواصل مع الشركاء الرئيسيين لفرنسا، مشدّداً على أنّ "الوضع لا يزال قيد التبلور".

أخبار دولية

ماكرون

فاغنر

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